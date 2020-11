Hintergrund ist eine gleiche Täterbeschreibung bei einem ebenfalls bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bielefeld am Freitagabend. Wie in Herford trug der Täter eine Karnevalsmaske (Jokermaske), eine weite weiße Hose und weiße Laufschuhe. Konnte der Täter in Bielefeld mit seiner Beute flüchten, war ihm dies aufgrund bestehender Sicherungsmaßnahmen nicht möglich. Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt die Sonderkommission unter 0521/5450 entgegen.