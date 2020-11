Martinssingen im Internet

Herford (WB). In Elverdissen hat das Martin-Luther-Ansingen für Kinder beim CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) einen festen Platz im Terminkalender. Das gewohnte Treffen in der Friedenskirche fällt am Dienstag, 10. November, aus bekannten Gründen natürlich aus. Verzichten müssen die Kinder auf die Tradition dennoch nicht. Beim CVJM singen sie auch diesmal alle zusammen – im Internet.

Von Lars Krückemeyer