Volksbank warnt vor Betrug

Herford (WB). Die Volksbank Herford-Mindener Land warnt in einer aktuellen Mitteilung vor einer perfiden Betrugsmasche. So wurden in den zurückliegenden Wochen gleich mehrere Kunden der Bank von Unbekannten angerufen, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Diese forderten die Kunden dazu auf, eine Tan-Nummer zu generieren und diese dem vermeintlichen Bankmitarbeiter am Telefon zu übermitteln. Nur so könne eine vorgeblich falsche Zahlung storniert werden. Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich hierbei um ziemlich dreiste Betrugsversuche.

Von Westfalen-Blatt