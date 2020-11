Abschied aus dem kleinen Paradies

Es war im Jahr 1958, als die Eheleute Lore und Günther Büthe in der Kleingartenanlage Herford-Neustadt ihren Kleingarten übernahmen. Es war viel Arbeit, da es nur Brachland war. Zwei große Bäume mussten gefällt werden. Wasser und Strom gab es noch nicht. Als Toiletten-Häuschen fungierte ein kleine Hütte mit Herz in der Tür, es stand im Siek. Aber das Paar war jung und ging die Arbeit an.

Arbeit nur am Sonntag

Neben der Berufstätigkeit, damals wurde noch samstags gearbeitet, blieb nur der Sonntag, um den Garten ordentlich zu bearbeiten. Auf ihren 400 Quadratmetern schufen sie sich einen kleinen Rückzugsort, ein Refugium, dessen hoher Wert ihnen in den vergangenen Corona-Monaten noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt wurde. „Außerdem hat uns die Gartenarbeit fit gehalten,“ sagt Lore Büthe.

Für diese Fitness war vor allem der Kleingartenverein Herford-Neustadt – mit 78 Jahren der älteste in Herford – äußerst dankbar. Immer wieder griff er auf die Hilfe von Günther Büthe zurück. 1966 wurde er zum Schriftführer gewählt. Als im Jahr 1970 der Vorsitzende aus Altersgründen sein Amt aufgab, wählte man ihn zum Vorsitzenden. Der Umbau des Vereinshauses, mit der Einrichtung von Toilettenanlagen, mit der Strom- und Wasserversorgung der Anlage, wurden unter seiner Leitung verwirklicht.

Immer wieder Vorsitzender

1986 gab er das Amt aus beruflichen Gründen auf. Doch zehn Jahre später wurde er noch einmal gebeten, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden sei. Dieser Nachfolger verstarb unerwartet 2004, so dass Günther Büthe das Amt abermals übernahm. Aber auch der erneute Nachfolger und wieder übernahm Büthe für zwei Jahre das Amt des Vorsitzenden. Im Bezirksverband bekleidete er zudem mehrere Jahre das Amt des Pressewartes.

Das kleine Paradies auf dem Stuckenberg werde in ihren Herzen bleiben, darin stimmen Lore und Günther Büthe überein. Vor drei Jahren feierten sie hier ihre Diamantene Hochzeit. Mit Kindern und Enkeln haben sie gesät und haben mit Freude und Erwartung der Ernte entgegen geschaut. Viele Jahre hat das Paar die Bewohner der Altenheime aus Herford zum Kaffee-Nachmittag eingeladen, der allen große Freude bereitet hat. Auch denken sie an die vielen geselligen Ausflüge, Erntedankfest und Weihnachtsfeiern zurück. Ein Kind des Nachbarn wird jetzt mit seiner Familie den Garten weiter pflegen.