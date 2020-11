Die Deutsche Bahn sprüht ihre Busse aus

Der Wirkstoff sei frei von Lösungsmitteln und schütze die behandelten Oberflächen minde-stens zwölf Monate gegen Verkeimung. Gegenwärtig werden die Busflotten im Rheinland damit behandelt. In Herford und Ostwestfalen-Lippe sind die Busse der Deutschen Bahn unter dem Logo BVO unterwegs. Bernd Strehl, Geschäftsführer der DB Regio Bus NRW: „Wir müssen weiterhin auf uns aufpassen und die Hygieneregeln beachten. Dazu gehört auch, dass unsere Fahrgäste eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, denn die Beschichtung kann Ansteckungen über die Luft leider nicht verhindern.“

Lüftungseffekt durch die Seitentüren

Für die Installation antiviraler Schutzschichten oder –filter sieht Achim Overath von der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (MHV) keinen Anlass: „Bis wir unsere gesamte Flotte damit ausgestattet hätten, haben wir bestimmt schon den Impfstoff.“ Statt dessen habe die MHV das Angebot des Landes genutzt und 33 neue Busse angeschafft. 15 davon werden im Kreis Herford eingesetzt. Auf vier Herforder Linien seien Verstärkerbusse im Einsatz – also zweite Busse, die auf besonders stark belasteten Linien kurz nach dem ersten Bus an den Haltestellen eintreffen. Auf den verhältnismäßig kurzen Strecken habe das regelmäßige Öffnen der Seitentüren einen spürbaren Lüftungseffekt. Achim Overath: „Dieser Effekt und effektive Klimaanlagen tragen dazu bei, dass die Infektionsgefahr in den Schulbussen gar nicht so hoch ist – solange sich alle natürlich an die Hygieneregeln halten.“

Schulstart entzerren

Nach wie vor plädiert Overath jedoch für eine Entzerrung der Schulanfangszeiten, zumal es das Problem mit überfüllten Schulbussen bereits vor Corona gegeben habe. Auch Landrat Jürgen Müller schließt sich angesichts hoher Infektionsraten dieser Forderung an. Die Stadt Herford hat allerdings nicht vor, dieses Fass zu öffnen. Neue Schulstartzeiten wirkten sich auf die Mittagsverpflegung, den Nachmittagsunterricht und die Betreuung aus. Klassenübergreifende Kurse oder Arbeitsgemeinschaften, Sporthallen-Nutzungszeiten und der Schwimmunterricht müssten neu organisiert werden. In den Familien würden die Abhol- und Bringzeiten auf den Kopf gestellt, die meist auf die Kita-Öffnungszeiten jüngerer Geschwister abgestimmt seien.

Die Ratsfraktion der Grünen fragt jetzt bei der Schulverwaltung nach, warum der Schulstart nicht auch in Herford entzerrt werden kann. Sogar in Münster sei das inzwischen gelungen.