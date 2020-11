Wie der Kreis Herford am Donnerstag meldete, sind unter den Toten ein 78-jähriger Mann aus Hiddenhausen, ein 83-jähriger Mann, der zuletzt in der Seniorenresidenz Mathilde in Enger lebte, und drei Bewohner eines Altenwohnheims in Löhne – eine 89-jährige Frau, eine 97-jährige Frau und ein 91-jähriger Mann. Landrat Jürgen Müller sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Neben den Todesfällen meldete der Kreis Herford auch 90 neue Corona-Infektionen. Kreisweit liegt die Zahl der aktuell bestätigten Infektionen nun bei 638. Die Personen verteilen sich auf Herford (188), Hiddenhausen (42), Bünde (155), Kirchlengern (62), Rödinghausen (16), Enger (43), Spenge (27), Vlotho (14) und Löhne (91). Der Inzidenzwert stieg leicht auf 176.

Situation in den Kliniken

Derzeit werden 46 Patienten (davon 28 mit Wohnsitz im Kreis Herford) mit einer Covid19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt. 11 Patienten werden intensivmedizinisch betreut, 7 davon sind beatmungspflichtig.

Schulen und Kitas

Derzeit sind im Kreis Herford an 36 Schulen bestätigte Covid19-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen von insgesamt 67 Schülerinnen und Schülern, in weiterern 10 Fällen ist Schulpersonal betroffen. An den meisten Schulen sei das Infektionsgeschehen mit nur vereinzelten Fällen aber überschaubar, teilte der Kreis Herford mit.

An 11 Kitas im Kreisgebiet sind Covid19-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um 8 Infektionen bei Kindern und 6 Infektionen beim Kita-Personal.

Situation in den Pflegeheimen

Derzeit sind 15 Einrichtungen im Kreis Herford betroffen. Insgesamt sind 52 Bewohner/Patienten und Beschäftigte infiziert. 33 weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne.