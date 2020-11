Hier entsteht die Zukunft des Wohnens

Auf einer 74.000 Quadratmeter großen Fläche, derzeit noch Eigentum des Bundes, sollen nach dem Ankauf durch die Stadt bis zu 450 Wohneinheiten entstehen (Geschossbau, Reihenhäuser). Als Investor würden private Unternehmen auftreten. „Das Bauland wird in sechs bis sieben Felder aufgeteilt. Auf einem davon mit etwa 7000 bis 8000 Quadratmetern wollen wir ganz besondere Ideen umsetzen“, sagt Norbert Landshut, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH). Denkbar sei etwa ein autofreies Quartier mit unterirdischen Parkmöglichkeiten. „Konkret ist aber noch nichts.“

Für diese im Bereich des ehemaligen Exerzierplatzes entstehenden 60 Wohneinheiten bedürfe es einer besonderen Planung. „Wir werden Investoren städtebauliche Vorgaben machen, keine architektonischen“, betont Landshut. Um die Planung zu finanzieren, hatte sich die SEH im Sommer um Gelder der sogenannten Regionale beworben – wie 17 weitere Bauherren aus OWL. Mit sechs anderen wurde das Projekt aus Herford jetzt als „beispielhafter Lösungsansatz für die Zukunft des Wohnens“ ausgewählt.

Bau in die Höhe mindert Flächenfraß

Herford punktet mit dem Konzept der „Horizontalen Dichte“, was nichts anderes bedeutet, als dass hier in die Höhe gebaut werden soll. „Auf der Fläche der ehemaligen Hammersmith-Kaserne entsteht ein lebendiges, nutzungsgemischtes Quartier mit rund 450 Wohneinheiten. Für eine Teilfläche, den ehemaligen Exerzierplatz, wird eine urbane Dichte, hohe Nutzungsmischung und ein besonderes Planungsverfahren vorgesehen“, lobt die Regionale-Jury, die sechsköpfige Fachkommission Wohnen. Horizontale Dichte zeige auf, wie der Wunsch nach mehr Wohnungen mit geringem Flächenverbrauch und Kostenreduzierung erreicht werden könne – beispielhaft in Kleinstädten mit großem Wachstum.

Zunächst geht es aber um die Weiterentwicklung der Idee. „Wir werden Gespräche mit der SEH führen, wie das Projekt am besten von der Förderung profitieren kann“, sagt eine Sprecherin der OWL GmbH in Bielefeld, die den Regionale-Prozess managt. Im weiteren Prozess begleite und berate das Regionale-Team gemeinsam mit dem deutsch-niederländischen Büro für Architektur- und Städtebau De Zwarte Hond sämtliche ausgewählte Vorhaben. Die Projekte sollen bis 2022 in den Bau gehen oder realisierungssicher sein. Die jetzige Qualifizierung bedeutet aber nicht automatisch, dass Geld fließt. „Das Projekt kann auch wieder rausfallen, andere können hinzukommen.“ Neben der Fördersumme müsste die Stadt 20 bis 30 Prozent Eigenanteil aufbringen.

Erst Planung, dann Ankauf

Aber erst nach der Planung, für die die Stadt ein externes Büro beauftragen wird, will die Stadt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über den Kauf der Fläche verhandeln. „Nur wenn man weiß, was dort gebaut wird, ist eine realistische Wertfindung möglich“, erklärt SEH-Chef Landshut. Erst Abrissarbeiten auf dem Gelände haben jedoch schon begonnen.

Pläne der Stadt, auf dem insgesamt 100.000 Quadratmeter großen Hammersmith-Gelände eine anspruchsvolle Wohnbebauung samt Nahversorger anzusiedeln, gibt es seit Jahren. Im Oktober 2017 hatte die Stadt für das Areal einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt. Derzeit entstehen hier Studenten-Appartements in drei umgebauten Kasernen. Auch die alten Reitställe sollen zu ausgefallenen Wohnungen umgestaltet werden.

Aktuell zählt die Regionale 120 Projektbewerbungen; neun davon sind bereits definitiv nominiert, etwa die naturnahe Gestaltung der Werre. Daran ist auch Herford beteiligt. Regionale-Projekte werden bei bestehenden Förderprogrammen des Landes bevorzugt. Je nach Umfang und Anzahl könnte ganz OWL mit 150 Millionen Euro bedacht werden.