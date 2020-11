Musikschulstreit endet mit Vergleich

Über den Inhalt des Vergleichs vereinbarten die Streitparteien Stillschweigen. „Wichtig ist jetzt, dass wir dem im Bewerbungsverfahren ausgewählten Musiklehrer die Stelle anbieten können“, sagte Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur gGmbH. „Wir hoffen natürlich, dass er sie auch annimmt.“ Einen Namen nannte er noch nicht. Möglicherweise aber schon nächste Woche werde er der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch die Klägerin bleibt der städtischen Musikschule erhalten. „Sie wird weiter unterrichten, schließlich ist sie eine sehr qualifizierte Pädagogin. Daran besteht kein Zweifel“, betont Kornacki. Allerdings hätte die 60-Jährige, die seit vielen Jahren an der Musikschule unterrichtet, den Leitungsposten von Thomas Steingrube gerne übernommen. Er geht zum Jahresende in den Ruhestand. Bereits 2003 hatte sie einen Lehrgang zur Leitung einer Musikschule mit Erfolg abgeschlossen. Die Herforderin gehörte zu den fünf der 13 Bewerber, die im August zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden – in die zweite Runde kam sie aber nicht mehr.

Dreistündige Verhandlung

Eine vierköpfige Auswahlkommission sprach sich dann für einen anderen Bewerber aus. Dagegen klagte sie, weil sie der Ansicht war, dass das Verfahren nicht ordnungsgemäß abgelaufen sei. Mit Erfolg: Im September hatte sie vor dem Arbeitsgericht Herford mit einer einstweiligen Verfügung erwirkt, dass die Führungsposition vorerst nicht dauerhaft besetzt werden darf.

„Die konkreten Entscheidungskriterien, die zur Ablehnung geführt haben, gehen aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor“, hatte Richter Ulrich Nierhoff argumentiert. Das wiederum wollte die Kultur gGmbH nicht hinnehmen und rief das Landesarbeitsgericht in Hamm an. Dort wurde in einer dreistündigen Verhandlung und in Gesprächen am Donnerstag der Streit beigelegt.

Stillschweigen vereinbart

Mit welchen Zugeständnissen bleibt unklar. Das LAG macht dazu keine Angaben. „Unter Mithilfe des Gerichts konnte ein Vergleich finalisiert werden“, erklärte Gerichtssprecher Johannes Jasper – mehr nicht. Auch der Rechtsbeistand der Klägerin, Jurist Andreas Kapeller, äußerte sich nicht.

In der ersten Verhandlung im September vor dem Arbeitsgericht Herford war eine mögliche stärkere Einbindung der Klägerin in die Leitungsebene angesprochen, letztlich dann aber nicht von den Streitparteien als Grundlage für eine Einigung aufgegriffen worden.