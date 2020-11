Durchhalten – auch im zweiten Lockdown

Nuredin Bytyci hat Richters Bar im Dezember in Herford eröffnet

Herford (WB). Kaum eine Branche hat es derzeit so schwer wie die Gastronomie. Für den 30-jährigen Nuredin Bytyci war der Schritt in die Selbstständigkeit verbunden mit der Corona-Krise. Im Dezember hatte er Richters Bar an der Radewiger Brücke eröffnet, jetzt ist sie das zweite Mal geschlossen. Der Bartender sagt: „Wenn wir im Dezember wieder öffnen dürfen, dann überstehen wir auch das.“