Der Senior wurde wegen einer Lungenentzündung im Klinikum behandelt. „Die hatte aber nichts mit dem Coronavirus zu tun, sie war bakteriell bedingt“, erläutert Dr. Johannes Baltzer, Leiter der Abteilung für Krankenhaushygiene. Bei der Aufnahme sei der Mann auf Covid-19 getestet worden – negativ. Er habe sich nach der Gabe von Antibiotika rasch erholt. Beim Corona-Test vor der Entlassung sei das Virus jedoch festgestellt worden. Daraufhin seien alle 20 Patienten sowie sämtliche Mitarbeiter der Station abgestrichen worden. „Alle weiteren Patientenergebnisse waren negativ“, sagt Baltzer. Bei zwei Krankenschwestern sei das Virus jedoch nachgewiesen worden. „Wir gehen davon aus, dass sie sich im privaten Umfeld infiziert haben.“ Denn alle Beschäftigten trügen die besonders sicheren FFP-2-Masken.

Wie es zum positiven Testergebnis bei dem Patienten gekommen sei, könne er sich ebenfalls erklären. „Entweder ist er ganz am Anfang einer Corona-Infektion zu uns gekommen oder er hatte sie bereits überstanden und etwa durch heftiges Husten Reste erneut in den Rachenraum gestoßen. Das haben wir gerade bei älteren Menschen schon häufiger beobachtet.“ Alle Werte deuteten darauf hin, dass er nicht mehr ansteckend gewesen sei. „Er hat die beiden Krankenschwestern also nicht infiziert.“ Das ist für das Klinikum besonders wichtig: „Es gibt hier kein Ausbruchsgeschehen“, betont Hutmacher. Dem Patienten gehe es gut, er werde vorerst aber noch im Klinikum bleiben. In der betroffenen Klinikabteilung 5 werden Lungenpatienten behandelt, die nicht wegen Covid-19 im Krankenhaus sind. Sie wurden jetzt in andere Abteilungen verlegt, die Station vorerst geschlossen. „Wir hoffen, sie schon bald wieder öffnen zu können“, sagt Hutmacher. Er habe jedoch auch Verständnis für die Mitarbeiter, einige hätten sich krank gemeldet.

Um für eine schwere Ausbruchssituation im Kreis gerüstet zu sein, hat das Klinikum die OP-Kapazitäten um ein Viertel runtergefahren, auch um ausreichend Mitarbeiter für einen Ernstfall zu haben. „Der zeichnet sich aber nicht ab“, sagt Hutmacher.

Er sieht vor allem die FFP-2-Masken als wirksamen Infektionsschutz. „Auch die Schnelltests, die wir seit vier Wochen einsetzen, helfen uns sehr.“ Derzeit werden 27 Corona-Infizierte im Klinikum behandelt, sieben werden beatmet. Auch zwei kleine Patienten der Kinderklinik sind infiziert. Zudem hat sich eine Ärztin einer anderen Station angesteckt. Alle seien isoliert.