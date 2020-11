In der städtischen Kita Bornbrede sind 95 Kinder aus fünf Gruppen und 18 Mitarbeiterinnen betroffen. In der Kita hatte sich ein Kind mit dem Corona-Virus infiziert. Wegen personeller Engpässe in der Wechselschichtbetreuung hatten mehrere Erzieherinnen Kontakt zu diesem Kind. Da sie im Laufe des Tages auch in anderen Gruppen eingesetzt wurden, besteht das Risiko, dass sie das Virus möglicherweise „mitgenommen“ haben, falls sie sich infiziert hatten. Der Kreis geht kein Risiko ein und schickt sämtliche Kinder und Mitarbeiter bis Montag, 23. November, in Quarantäne. Eine Mitarbeiterin der Kita: „Väter oder Mütter müssen Urlaub nehmen oder Überstunden abfeiern, um ihren Nachwuchs zu betreuen. Nicht einmal die Großeltern dürfen jetzt aushelfen.“ Das Gesundheitsamt frage täglich in den betroffenen Familien nach, ob Infektions-Symptome auftauchen würden: „Erst dann wird getestet.“

In der Awo-Kita hatten sich zwei Erzieherinnen infiziert. Auch dort schickte das Gesundheitsamt zunächst alle 76 Kinder aus vier Gruppen und 16 Erzieherinnen in Quarantäne. Am Freitag wurde der Awo jedoch mitgeteilt, dass vom kommenden Montag, 16. November, an neun Kinder und zehn Erzieherinnen wieder zurückkehren dürften. Alle anderen blieben unter „häuslicher Beobachtung“.

Dem Kreis zufolge sind an elf Kitas bestätigte Covid-19-Fälle bekannt. Bisher hat das Gesundheitsamt in solchen Fällen nur einzelne Gruppen schließen lassen .