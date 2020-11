Sie wollen doch nur spazieren

Seit sechs Jahrzehnten wohnt Anne Brinkmann im idyllischen Schwarzenmoor. Gerne spaziert sie mit ihrem Hund durchs Uhlenbachtal – unter anderem auf einem provisorischen Trampelpfad. Und um den geht es.

Denn den darf es, weil er durch ein Naturschutzgebiet führt, eigentlich gar nicht geben. Der Kreis Herford, der in Kooperation mit der Biologischen Station Ravensberg dort vom kommenden Jahr an im Sommerhalbjahr schottische Hochlandrinder eines Herforder Landwirts auf die Weide bringen will, ist Eigentümer der Fläche zwischen den Straßen Im Öfkendiek und Hinterm Busch. Sie wird für die massigen Tiere eingezäunt.

Damit wird der Trampelpfad durch das Uhlenbachtal unterbrochen, der den regelmäßigen Gang von Anne Brinkmann zu einem Rundweg macht. „Den gibt es hier seit Jahrzehnten.“ Brinkmann möchte hier weiter entlanggehen dürfen „und mit mir viele andere“.

Früher habe das Queren der Fläche, die einst im Privatbesitz war, bevor der Kreis sie kaufte, schon einmal mit einer Schranke verhindert werden sollen, erzählt sie. Die sei dann aber wieder verschwunden. „Ich habe vor Jahren sogar mal Unterschriften für unser Anliegen gesammelt.“ Sie habe Verständnis für den Kreis. „Es gab Probleme, weil das hier geerntete Heu wegen zu viel Hundekot nicht mehr verfüttert werden konnte. Das geht natürlich nicht.“ Die Hundehalter würden mittlerweile darauf achten, dass es auf der Weide sauber bleibe. „Die Tiere gehören auch an die Leine.“

Der Kreis verweist auf die Regeln für Naturschutzgebiete. Und die besagen, dass man sich in diesem Fall abseits ausgewiesener Wege nicht aufhalten darf. „Es gibt im Uhlenbachtal einen Wanderweg. Den kann man nutzen“, teilt die Untere Naturschutzbehörde mit.

Der Wanderweg – verantwortlich ist die Stadt – führt oberhalb des Tales durch den Wald. Er sei in einem schlechten Zustand und kein Rundweg, sagt Brinkmann. Derzeit sei er sowieso keine Alternative, da er durch einen umgestürzten Baum teilweise blockiert sei. Sie glaubt: „Der Zaun für die Hochlandrinder kommt nur, um Fußgänger von der Weide fern zu halten.“