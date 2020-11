„Wir hatten drei Jahre gekämpft, dann lief es richtig gut“, sagt die 49-Jährige. Ihr fehlen die Märkte und die Menschen. Doch das Paar gibt so schnell nicht auf und hat jetzt einen kleinen Laden am Neuen Markt in Herford eröffnet.

„Rosarot und Himmelblau“ ist eine Second-Hand-Boutique für Kindermode, gleichzeitig bieten die beiden Herforder dort aber auch die Olivenholz-Produkte an. „Sie stammen aus Tunesien. Die Familie meines Mannes fertigt sie für uns. Allerdings gehen alle Teile noch mal durch unsere Hände, es wird nachgeschliffen und geölt“, sagt Hinsch. In dem kleinen Regal im Laden reihen sich Löffel an Teller und Schalen, ganz filigrane Weinkelche sind eines der Highlights – neben einem Schachbrett, dessen kleine Figuren ebenfalls aus Olivenholz von Hand hergestellt sind. Jedes Teil ist ein Unikat. Um die Produkte zu pflegen, brauche der neue Eigentümer nur etwas Sonnenblumen- oder Olivenöl. „Die Oberflächen sind antibakteriell, man muss sich keine Sorgen bei kleinen Einkerbungen auf Schnittbrettern machen“, weiß Hinsch.

Gerade in der Weihnachtszeit sei ihre Olivenholz-Kollektion sehr gefragt. „Das haben wir auf den Weihnachtsmärkten in der ganzen Region zu spüren bekommen. Ab November ging immer richtig die Post ab“, sagt Berit Hinsch. Beim Gedanken daran muss sie schlucken, sie macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihr die Märkte fehlen. Und dabei geht es nicht allein um Finanzielles.

Ein schönes kleines Präsent: die Weinkelche. Foto: Kathrin Weege

Holzwerke und Second-Hand-Mode – wie passt das zusammen? „Uns war klar, dass wir in der nächsten Zeit auf keine Märkte fahren werden, daher wollen wir es mit einem Ladenlokal versuchen“, erklärt Hinsch, die ihre Olivenholz-Artikel auch auf der kleinen Kirmes von Robert Heitmann in Oettinghausen angeboten hatte.

Kinderkleidung, Spielsachen, Babyausstattung, Kinderwagen, -wippen und -wiegen hat das Paar im Angebot. „Eigentlich wollten wir all das in einen Bulli packen, nach Tunesien reisen und dort für meine Schwägerin einen Shop errichten, von dem sie dort leben kann. Aber Corona hat alle Pläne durchkreuzt“, sagt Hinsch. Nun hat sie sich mit Taoufik Bouallegui entschieden, die Waren am Neuen Markt in Herford anzubieten. Geöffnet haben die Zwei seit 29. Oktober, das Geschäft lief gut an. „Seit Samstag ist wenig los in der City, da bekommt man schon etwas Bauchweh“, meint Hinsch. Sie hat ihren Mietvertrag zunächst für ein Jahr abgeschlossen – zur Probe quasi. Das Ladenlokal war ihr direkt aufgefallen, draußen weist ein Ständer mit Kinderkleidung auf das Geschäft hin. „Viele wollten schon Sachen abgeben. Ich kaufe allerdings aktuell nichts an“, sagt Hinsch.