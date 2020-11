Herford (WB). -

Alfons kuschelt sich in ein buntes Säckchen in seiner Aufpäppelbox. Nachmittags heißt’s aber: „Aufwachen!“ Dann nimmt ihn Verena Falk von der Igelhilfe Herford/OWL vorsichtig aus der Kiste. Ab geht’s auf die Waage. Die sagt: Der Albino-Igel kann bald wieder in die Freiheit.