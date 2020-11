Laut Anklageschrift aus dem Jahr 2016 sollen sie in einem Heim für unbegleitete Flüchtlinge – Träger ist die katholische Kirche – ein damals 16-jähriges Mädchen mehrfach und gegen ihren Willen sexuell missbraucht haben. Zuvor soll sie mit einem der Angeklagten einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben.

Doch wie gesichert waren die Vorwürfe der Anklage? Das Gericht hatte ein Glaubwürdigkeitsgutachten in Auftrag gegeben, dem sich die Hauptbelastungszeugin aber nie gestellt hatte.

Auch für die Justiz war sie lange nicht erreichbar, so dass sie im dritten Anlauf sogar in Begleitung der Polizei in den Saal geführt wurde. Im Zeugenstand unter Ausschluss der Öffentlichkeit konnte sich die heute 20-Jährige dann nicht mehr an die Details der Nacht erinnern. Sie gestand aber, sie habe bei den Vernehmungen der Polizei teilweise übertrieben.

„Von Anfang an waren wir von der Unschuld unserer Mandanten überzeugt“, sagen die Verteidiger Deborah Weinert und Christian Thüner. Ihre Mandanten seien während des vier Jahre dauernden Verfahrens erheblichen Belastungen ausgesetzt gewesen. Ein junger Mann habe erst mit Verzögerung seine Ausbildung starten können.

Ob die 20-Jährige wegen vermeintlicher Falschaussage strafrechtlich verfolgt wird, bleibt abzuwarten.