Das umstrittene Baugebiet in Stedefreund ist erneut auf der Tagesordnung für den Bauausschuss, der am 26. November tagt. Der Grund: Zu den ursprünglichen Plänen gibt es etliche Veränderungen, so dass die Mitglieder des Bauausschusses den Entwurf des Bebauungsplanes erneut beschließen müssen.

60 bis 75 Wohneinheiten sollen auf einer Ackerfläche entstehen. Die Wärmeversorgung des Neubaugebietes soll durch einen privaten Energieanbieter aus Osnabrück erfolgen. Der Standort der Heizzentrale für das gesamte Neubaugebiet ist in einem der Mehrfamilienhäuser geplant.

Flachdächer ab einer Größe von 15 Quadratmetern müssen begrünt werden. Mit der Dachbegrünung soll der Regenwasserabfluss verzögert und die Größe des geplanten Regenrückhaltebeckens verringert werden. Anwohner hatten in der Vergangenheit mehrfach vor einer weiteren Versiegelung der Fläche und den Auswirkungen bei besonderen Regenereignissen gewarnt. Deshalb wurde ein Regenentwässerungskonzept durch das Planungsbüro U-Plan (Dortmund) erarbeitet. Auf einem Teil der Neubaugrundstücke soll nun dezentral Regenwasser zurückgehalten werden.

Darüber hinaus wird das Anlegen von Stein- und Schottergärten als unzulässig festgesetzt. Pro 600 Quadratmeter Grundstücksgröße ist ein Laubbaum zu pflanzen. Die Bäume an der Stedefreunder Straße sollen nun doch erhalten bleiben. Dafür soll die Bushaltestelle verlegt werden. Auch der geplante Gehweg soll östlich an der Baumreihe entlang verlaufen.