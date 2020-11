Beschluss über neuen Radweg in Herford

Herford -

Die Vorlage aus der Stadtverwaltung hat Fragen aufgeworfen: Da sollen die Mitglieder des Bauausschusses in der Sitzung am 26. November die Errichtung eines Fuß- und Radweges entlang der Vlothoer Straße beschließen. Dabei hatte eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linke in diesem Jahr bereits festgelegt, dass aus dem Teilstück der Vlothoer Straße eine Fahrradstraße werden soll.