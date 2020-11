Pandemie kann Bau-Boom nicht stoppen

Das liegt vor allem an der rasant steigenden Zahl neuer Mehrfamilienhäuser. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten Baugenehmigungen für kreisweit 529 Wohneinheiten erteilt, 91 oder knapp 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurde kreisweit schon ein Quartal vor Jahresende nahezu der Wert für das gesamte Jahr 2017 erreicht. Es sind fast alles Neubauten: Lediglich 37 Wohnungen werden durch Um- und Ausbauten bestehender Gebäude geschaffen. Das belegen aktuelle Zahlen des statistischen Landesamtes. Besonders rege scheint die Bautätigkeit in den drei größten Kreis-Kommunen Herford, Bünde und Löhne zu sein. Denn der Kreis, der in Sachen Baugenehmigung für die sechs kleineren Städte und Gemeinden zuständig ist, vermeldet keinen Zuwachs: „Nach unseren Unterlagen sind die Fallzahlen der Baugenehmigungen gleich geblieben“, heißt es aus dem Kreishaus.

Fast die Hälfte (250) der in diesem Jahr bis Ende September neu genehmigten Wohneinheiten sollen in Mehrfamilienhäusern entstehen – ein Plus von etwa 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Herforder Beigeordnete Dr. Peter Böhm bestätigt diesen Trend. „Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir in Herford nur noch wenige Flächen für Einfamilienhäuser haben.“ Die Bautätigkeit in Herford habe in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich angezogen.

Für den Zuwachs seien private Investoren verantwortlich, sagt Magnus Kasner. „Wir sind nicht der Treiber“, erklärt der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WWS, mit einem Bestand von 3800 Wohnungen größter Vermieter im Kreis. Ihm sei auch nicht bekannt, dass andere institutionelle Investoren im größeren Stil neuen Wohnraum in und um Herford schafften. Das bislang letzte Großprojekt war der so gut wie vollendete Ausbau von drei früheren Kasernengebäuden auf dem Hammersmith-Areal für 360 Studenten. Das hatte die Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2019 auf fast 900 hochschnellen lassen – der kreisweit höchste Wert in den vergangenen Jahren. Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH) hat hier etwa 40 Millionen Euro investiert und die Häuser im Sommer mit Gewinn an eine Fondsgesellschaft verkauft.

Während der Geschosswohnungsbau im Kreis Herford boomt, ist die Zahl neugenehmigter Zweifamilienhäuser in den ersten neun Monaten leicht gesunken (26 statt 27), die der Einfamilienhäuser stieg leicht von 174 auf 187.

Wohnraum wird im Kreis Herford dringend benötigt: Im Jahr 2039 werden etwa 3800 Wohnungen fehlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Kreis Herford in Auftrag gegeben und im Spätsommer veröffentlicht hatte. Demnach ist der Bedarf jedoch unterschiedlich: Während in Herford eine rein rechnerische Unterdeckung von fast 4000 Wohneinheiten zu erwarten sei, gebe es in Vlotho 1280 Wohnungen zu viel. Wie berichtet, will der Kreis die Studie zum Ausgangpunkt für einen mit den Kommunen zu erstellenden „Masterplan Wohnen“ nehmen.