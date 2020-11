Eine 20-jährige Führungs-Erfahrung als Fachbereichsleiter für Blasinstrumente und Jazz an der größten Musik- und Kunstschule Deutschlands in Bielefeld zeichne den neuen Leiter aus, heißt es in einer Mitteilung der Kultur Herford gGmbh. Hinzu komme außerdem die musikalische Qualifikation als Trompeter, Dirigent und Ensembleleiter.

„Herford zeichnet sich durch seine reichhaltigen kulturellen Angebote aus. Ich freue mich, diese nun im Bereich der Musikschule weiterzuentwickeln“, sagt Guido Kostmann selbst. Er wisse um die Qualität der Mitarbeiter, die er im Rahmen des Musikwettbewerbs der Volksbanken und Musikschulen im Kreis Herford als langjähriger Jury-Vorsitzender oft wahrgenommen habe.

Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur Herford gGmbH, sieht durch die Entscheidung positive Perspektiven für die Musikschule: „Guido Kostmann hat im Bewerbungsverfahren die Findungskommission überzeugt. Ich persönlich betrachte auch seine langjährige Erfahrung im Bereich Aufbau und Weiterentwicklung von Schulkooperationen mit allen Schulformen als eine Schlüsselqualifikation.“

Kostmann habe schon jetzt Führungsqualitäten bewiesen, indem er mit den schwierigen Rahmenbedingungen bis zur Vertragsunterzeichnung souverän umgegangen sei, sagt Kornacki und spielt damit auf die Tatsache an, dass eine Mitbewerberin gegen die Besetzung der Leitungsstelle geklagt hatte.