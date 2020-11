W-Lan in allen Sporthallen in Herford

Wie lassen sich die Probleme aufgrund fehlender Trainer in den Griff bekommen? Gibt es eine Lösung für die zu geringen Schwimmzeiten der Vereine? In welchen Ortsteilen muss in den nächsten Jahren in die Sportstätten investiert werden? Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich der Sportentwicklungsplan für die Jahre 2021 bis 2025 beschäftigt.

So ganz kommt das mehr als 100 Seiten starke Papier aber nicht ohne einen nostalgischen Blick zurück aus. Da wird an die 1970er Jahre erinnert, als der SC Herford für drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga kickte und bis zu 17.000 Zuschauer die Heimspiele im Ludwig-Jahn-Stadion verfolgten. Oder an die Oberliga-Zeiten der Herforder EG in den 1980er Jahren, als bis zu 4000 Besucher in die Eishalle kamen.

Derart hochklassigen Sport hat Herford heute nicht mehr zu bieten. Verteilt auf alle Sportarten verfügt Herford aber immer noch über einen hohen Organisationsgrad, auch wenn die Zahl der Vereinsmitglieder in den vergangen Jahren insgesamt rückläufig sind.

2019 waren in Herford 17.249 Männer und Frauen Mitglied in einem Sportverein. Das entspricht einem Organisationsgrad von 25,9 Prozent. Es gibt (Stand 2019) insgesamt 67 Sportvereine in der Stadt. Größter Verein ist die Turngemeinde Herford mit 3649 Mitgliedern.

Den Vereinen stehen 27 städtische Sporthallen, 11 Fußballplätze, zwei Freibäder und ein Sport und Freizeitbad zur Verfügung.

Dass die Schwimmzeiten für viele Vereine nicht mehr ausreichen, ist in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert worden. Im Kommunalwahlkampf kamen von CDU und SPD Forderungen, man müsse über eine Überdachung des Freibades Im Kleinen Felde nachdenken, um so auch in den Wintermonaten mehr Schwimmsport zu ermöglichen.

Seit Monaten arbeiten die Stadtwerke Herford daran, ein Konzept vorzulegen, dass neben den Investitionskosten auch die zu erwartenden Betriebskosten darlegt.

Schrittweise soll W-Lan in allen städtischen Sporthallen ausgebaut werden. Dies sei notwendig, um beispielsweise auf Vorgaben durch Verbände zu reagieren, wonach Spiel- und Wettkampfergebnisse sofort online zu melden sind. Darüber hinaus könnten Streaming-Dienste für Musik und Trainingsvideos als Material für Übungsleiter genutzt werden. „Die Nutzung von CDs oder anderer Tonträger ist nicht mehr üblich und möglich“, heißt es im Sportentwicklungsplan.

Außerdem sollen in Abstimmung mit den Schulen Lagermöglichkeiten für Sportvereine in den Sporthallen geschaffen werden, so dass die für die Kurse benötigten Materialien nicht immer hin und her transportiert werden müssen. Schließlich soll ein nachvollziehbares System für die Schlüsselausgabe an Vereine künftig mehr Verlässlichkeit und Sicherheit sowie weniger Arbeitsaufwand bringen. Derzeit sei die erforderliche Anzahl der Schlüssel und deren Verbleib manchmal unklar.

Die Mitglieder des Sportausschusses können zum Sportentwicklungsplan lediglich eine Empfehlung aussprechen. Entscheiden hierüber muss der Stadtrat.