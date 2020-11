Ebenfalls kann man von der A2 kommend nach Exter fahren. Die bisher bestehende Straßensperre in Exter wird heute entfernt. Man kann hier also von Exter zur Autobahn, aber noch nicht direkt nach Herford fahren. „Die Bauarbeiten werden gut zwei Wochen dauern, je nach Witterung“, sagt Sven Johanning von Straßen.NRW.

Baumaßnahmen rund um Exter haben den Vlothoer Stadtteil zeitweise zur Sackgasse gemacht (wir berichteten). Das ist für Anwohner, Geschäftsleute und Durchfahrende nicht immer angenehm. Aber man nimmt es mit westfälischem Gleichmut hin, denn, so Kauffrau Sonja Wilke: „Die Straße muss ja gemacht werden.“

Die Inhaberin von „Edeka Wilke“ in Exter sieht aber ein Informationsdefizit: Als Mutter eines Schülers, der in Herford zur Schule geht, hätte sie gerne vorher gewusst, welche Wege die Busse zwischen dem Exteraner Buswendeplatz und ihren Herforder Zielhaltestellen nehmen. „Bislang sind die Busse mit den Schülern über die Autobahn nach Herford gefahren“, so Sonja Wilke. Aber wegen der Sperrung von Anschlussstellen müssen die Busse der Linie 434 Umleitungen fahren. Ob gewährleistet ist, dass die Schüler pünktlich ankommen – darüber waren die Exteraner vor Beginn des Bauabschnitts nicht informiert worden. Laut Auskunft der Stadt Herford besuchen 90 Schüler mit Wohnsitz in Vlotho Schulen in Herford.

Sven Johanning erläutert: „Auf dem Hinweg fährt der Bus über die Herforder Straße, die Vlothoer Straße bis kurz vor der Anschlussstelle Herford Ost auf ‚Auf dem Hellwege‘. Die Straße ist extra als Einbahnstraße deklariert. Dann führt die Umleitung über die Senderstraße und die Amselstraße nach Herford. Auf dem Rückweg fahren die Busse auf der Amselstraße, queren die Senderstraße und gelangen dann vom Alten Postweg auf die Dornberger Heide.“

Was die Pünktlichkeit der Busse angeht, hofft Sven Johanning: „Das wird ja wohl gewährleistet sein.“ In der Tat soll es zu schaffen sein, dass die Busse rechtzeitig ankommen, sagt Dirk Pohlmann, Pressesprecher NRW der Deutschen Bahn AG. „Es kann aber auch mal sein, dass sie es nicht ganz pünktlich schaffen, das hängt vom Verkehrsaufkommen ab.“

Im übrigen bestätigt er, dass die Busse zuvor auch mit im Bus stehenden Schülern über die Autobahn gefahren waren. „Das ist zulässig. In dem Fall darf allerdings höchstens 60 Stundenkilometer gefahren werden.“