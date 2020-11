Dass die Herforder nicht auf ihre Nordmanntanne verzichten müssen, wertet Gästeführer Mathias Polster vom Verschönerungsverein als „positives Signal“. Auf seiner Corona-Maske ist sein Lebensmotto „Langweilig ist es woanders“ zu lesen – und Polster sagt: „Diese Tanne ist für viele ein Grund, nach Herford zu kommen. Wir zeigen: Bei uns in Herford geht was.“

Wie in den Jahren zuvor handelt es sich um eine Aktion der Familie Laffontien. Doch da das Weihnachtslicht samt der Einnahmen der Schausteller ausfällt, stellte sich die Frage der Finanzierung. Diese sei über die Bürgerschaft breit aufgestellt, so Polster. Wichtige Rollen spielen hier der Verschönerungsverein und die Volksbank. Einzelheiten werden in dieser Woche bekannt gegeben.

Lag es am diesigen Wetter oder drückt der Lockdown aufs Gemüt? Weniger Schaulustige als in den Jahren zuvor haben das Geschehen am Sonntag verfolgt. In den nächsten Tagen soll die vier Tonnen schwere Nordmanntanne geschmückt werden. „Bis Freitag sind wir auf jeden Fall fertig“, sagt Polster.

Wie lange der Baum dort bleibt, steht noch nicht fest. Die Genehmigung reicht bis zum 4. Januar.