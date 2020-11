Unbekannte Männer versuchen einen Herforder in seiner Wohnung auszurauben

Herford (WB) -

Zwei Männer haben am Samstag in Herford versucht, einen 38-jährigen Herforder auszurauben. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, verlangten Geld oder Drogen und folgten ihm bis in seine Wohnung.