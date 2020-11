„Ein großer Traum ist erfüllt“

Nach 16:55 Stunden und exakt 100,6 Kilometern schloss die Extremsportlerin ihre Familie („Die beste der Welt“) vor dem Zuhause in Herringhausen wieder in die Arme. Um zwei Uhr nachts hatte sie sich am vergangenen Samstag auf den Weg gemacht.

Emotionen bei Kilometer 71

Coronabedingt lief Bianca Häußer ein einsames Rennen, denn offizielle Wettkämpfe sind derzeit untersagt. „Ich habe zur Vorbereitung einige Trainingsläufe mit bis zu 62 Kilometern in mein Training eingebaut und das hervorragende Wetter für die nötige Portion Motivation genutzt“, berichtet die Gründerin und Inhaberin von „Bianca Häußer – Vital mit Wohlgewicht“ mit Standorten in Herford, Bielefeld, Bad Salzuflen und Kirchlengern.

Nach Bielefeld und zurück entlang der B61 benötigte sie fünf Stunden, weiter ging’s über Schweicheln, Kirchlengern und Löhne nach Bad Oeynhausen. Dort wurde Häußer bei Kilometer 71 an der Weserhütte von ihren Emotionen überwältigt: „Ich musste mich erst einmal hinsetzen, den Tränen ihren Lauf lassen, in mich gehen und mich fragen, ob ich jetzt tatsächlich noch fast 30 Kilometer zurücklaufen will.“

Zweifel zerstreut

Weil sie sich körperlich aber noch fit fühlte, setzte Bianca Häußer – ihren großen Traum vor Augen – den Lauf fort, es folgten auf dem letzten Abschnitt vor dem Ziel schließlich „die längsten zehn Kilometer meines Lebens. Bei Kilometer 95 waren die Füße der Meinung: ‚Jetzt reicht’s!‘“ Aber erneut überwand die Herringhauserin den „inneren Schweinehund“ und kämpfte sich ins Ziel. Zerstreut waren die Zweifel in den Tagen kurz vor dem Lauf, ob ihre Vorbereitung auch ausreichen würde.

Dank an Begleiterinnen

Ein großer Dank der Läuferin gilt ihren Begleitern, ihren Freundinnen Katja Schure aus Herford, Laura Emaas aus Bad Salzuflen und Katja Nagel, die mit zwei Autos den Weg absicherten und unterwegs für die Verpflegung sorgten, beziehungsweise sie mit einem Fahrrad die ganzen fast 17 Stunden begleiteten. „Meine Freundinnen waren von unschätzbarem Wert“, sagt Bianca Häußer.

Der große Traum ist nun erfüllt, folgt eine weitere Herausforderung auf zwei Beinen? „Nein“, sagt die 42-Jährige. „Das war mein Abschiedslauf, aber Sport wird immer zu meinem Leben gehören.“