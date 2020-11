Ex-Frühchen hilft jetzt selbst Frühchen

Anlässlich des Weltfrühgeborenentags am 17. November erzählt die 26-Jährige dieser Zeitung ihre Geschichte. Julia Stückmann wurde als viertes Kind ihrer Eltern am 25. Oktober 1994 geboren, in der 31. Woche, und damit knapp zweieinhalb Monate zu früh. „Mein errechneter Geburtstermin war der 5. Januar 1995.“ Die Schwangerschaft ihrer Mama sei eigentlich problemlos verlaufen – bis zufällig die Fruchtblase geplatzt sei.

Ihre jetzige Kollegin Sabine Henke und der damalige Chefarzt Dr. Winfried Eisenberg holten die kleine Julia damals vom Mathilden-Hospital – in dem Krankenhaus am Renntorwall war die Entbindung – mit dem Inkubator in die Kinderklinik, die spezialisiert auf die Versorgung der Allerkleinsten ist. Es sei ein schwerer Start ins Leben gewesen – wie bei allen noch nicht reifen Babys. „Man weiß nie, was kommt. Und in den 90er Jahren waren die medizinischen Möglichkeiten noch ganz andere“, sagt Julia Stückmann.

Sabine Henke (links) hat sich um Julia Stückmann als Frühchen gekümmert. Heute sind die beiden Kolleginnen. Foto: Klinikum Herford

Ihr Glück: Sie hatte trotz der frühen Geburt und eines Gewichts von 1500 Gramm eine sehr gute Spontan-Atmung, musste also nicht künstlich beatmet werden. Um Apnoeanfällen – also Atemaussetzern – vorzubeugen, wurde ihr Koffein verabreicht. Da das Atemzentrum der Säuglinge noch nicht ausgereift ist, kommt es immer wieder zu Atemstillständen.

Julia Stückmann entwickelte sich prima, doch plötzlich stand ihr Leben wieder auf der Kippe. „Ich musste operiert werden, weil sich in meinem rechten Bein ein Gefäßverschluss gebildet hatte.“ Tagelang war ihre Familie zwischen Hoffen und Bangen gewesen.

Mit ihren Eltern habe sie später oft über diese aufwühlende Zeit gesprochen. Auch deshalb kann sie vermutlich in besonderer Weise die Ängste der Mamas und Papas von Frühchen nachempfinden. „Ich versuche die Eltern zu beruhigen, gleichzeitig aber ehrlich und offen zu sein.

Dazu gehört auch die intensive Einbindung der Eltern bei der Pflege und Versorgung der Babys im Klinikum. „Das war früher nicht so. Der Einbezug der Eltern war ein ganz anderer. Sie durften auch wickeln und am Kind sein, aber es gab strikte Besuchszeiten. Und manches Mal hieß es: Ihr Kind darf jetzt nicht gestört werden, bitte fassen Sie es nicht an.“

„Weißt du noch damals?“

Vor der Jahrtausendwende hätten Schwestern und Ärzte bestimmt, wann und wie lange die Babys auf den Arm ihrer Eltern gedurft hätten. Inzwischen hat diesbezüglich ein Umdenken stattgefunden: „Heute ist es sogar gewünscht, dass Eltern sogar bei beatmeten Kindern mithelfen.“

Seit Oktober 2018 arbeitet Julia Stückmann auf der „Neo“. Als Neonatologie bezeichnet man die Lehre der Pathologie und Physiologie Neugeborener. Ursprünglich wollte sie Logopädin werden, bewarb sich eher durch Zufall in der Kinderklinik. Bereut habe sie den Schritt nicht, sagt die 26-Jährige, die im Februar eine Weiterbildung Anästhesie- und Intensivpflegerin begonnen hat.

Die „alten Geschichten“ sind auch heute immer mal wieder Thema unter den Schwestern auf der neonatologischen Station K3 – nach dem Motto: „Weißt du noch damals?“