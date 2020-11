Die Fraktion der Linken hatte im Rat den Sozialbericht der Stadt angezweifelt, wonach Kinder in Herford bereits in den Kitas schwimmen lernen würden. Tatsächlich trifft das nach Erkenntnissen des Jugendamtes vor allem auf jene Kitas zu, die keine langen Wege zum Schwimm- und Freizeitbad H2O zu überwinden hätten. Eine regelmäßige und aufwendige Organisation von Bustransporten zum Schwimmbad werde vermieden. So lautet das Ergebnis eines Schwimmlernangebotes, das die Stadt allen Kitas unterbreitet habe. Froese-Kindermann: „Jetzt, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, werden die Angebot noch weniger in Anspruch genommen.“

Die Stadt möchte fortan Schwimmlernkurse anbieten. Froese-Kindermann: „Die Wassergewöhnung im Kleinkindalter bringt nichts, wenn die Kinder nicht dran bleiben, also regelmäßig schwimmen gehen.“ In den dritten Schuljahren setzt der Schwimmunterricht ein.