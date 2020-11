„Wir haben uns bereits Alternativen überlegt“, sagt Carsten Adolfs, Pastor aus Enger im Pastoralen Raum Wittekindsland. Denn viele Menschen würden sich schon jetzt darauf freuen, dass die Sternsinger kommen. Auch wenn alle geplanten Aktionen immer wieder neu an „den Unsicherheitsfaktor Corona“ angepasst werden müssten, werde definitiv eine Sternsingeraktion stattfinden, sagt er. Der Schutz aller Beteiligten stünde natürlich immer an erster Stelle.

Nach aktuellen Planungen werden die Sternsinger nicht überall wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen. „Aus diesem Grund ist auch keine Anmeldung eines Sternsingerbesuchs im Vorfeld erforderlich“, sagt Adolfs. Dennoch möchten die Organisatoren die Möglichkeit bieten, den Segen für das neue Jahr nach Hause zu holen – als „Segen to go“ sozusagen.

„In einigen Gemeinden, zum Beispiel in Spenge, werden an bestimmten Tagen Sternsinger nach den Gottesdiensten vor den Kirchen stehen und Karten mit dem Segenswunsch und den Segen als Aufkleber verteilen“, informiert Adolfs. Hier können ebenso die Sternsingerspenden abgegeben werden. Diese werden aber auch in den Pfarrbüros entgegengenommen.

Am Sonntag, 3. Januar, und am 10. Januar, jeweils nach der Messe, sind solche Aktionen auf dem Spenger Kirchplatz geplant. Auch in Herford wird es den „Segen to go“ geben und zwar am 2. Januar nach der Abendmesse in St. Johannes Baptist, am Sonntag, 3. Januar, nach der Messe und am Mittwoch, 6. Januar, nach der Abendmesse in St. Paulus sowie am 2., 3. und 10. Januar jeweils nach der Messe in Maria Frieden.

In Enger, wo die Sternsingeraktion immer ökumenisch zusammen mit der evangelischen Kirche durchgeführt wird, wollen die Sternsinger den Menschen, die sonst besucht wurden, Briefe schreiben. Gleiches ist auch für Eilshausen geplant.

In der Pfarrei St. Joseph Bünde suchen die Gemeindereferenten Ulrich Martinschledde und Bernadette Palmer „Heldenfamilien“ – also Eltern, die mit ihren Kindern eine Minigruppe bilden und Besuche übernehmen. „Vor Ort bleibt man vor der Tür stehen, es gibt einen kleinen Text für das Kind und der Erwachsene bringt den Segen an oder gibt ihn ab“, erklärt Martinschledde im Gemeindebrief „Fritz“. Der Vorteil sei, dass in den jeweiligen Autos nur ein einziger Haushalt unterwegs sei. Wer ein „Held“ werden möchte, kann sich bei Ulrich Martinschledde (u.martinschledde@prwi.nrw) oder für Holsen, Kirchlengern und Stift Quernheim bei Bernadette Palmer (b.palmer@prwi.nrw) melden.