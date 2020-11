Ein Knackpunkt ist dabei die Ableitung des Regenwassers. Die Pläne waren dahingehend umgestaltet worden, dass der Niederschlag auf Gründächern auf den Neubauten versickern soll.

Das Oberflächenwasser der dann versiegelten Fläche soll aber auch in ein Regenrückhaltebecken geleitet werden, das an der Grenze zum Naturschutzgebiet Jammertal gebaut würde – nach neuer Planung aber mit weniger Volumen.

Doch das sehen die Stedefreunder, die sich in einer Bürgerinitiative gegen das Neubaugebiet zusammengeschlossen haben, weiterhin kritisch. Sie haben eine Quelle im benachbarten Naturschutzgebiet Jammertal von Fachleuten begutachten lassen. Wie berichtet, tritt nur wenige Meter vom Standort des geplanten Rückhaltebeckens in einem Wäldchen östlich der Stedefreunder Straße ein kleines Rinnsal aus der Erde.

Etwa 20 Meter weiter mündet das Quellwasser in den Lubbenbach, der sich kurz darauf mit der Holtbeke vereint. Die Quelle spielte bislang bei den Planungen allerdings keine Rolle, sie liegt auf Bielefelder Gebiet. Laut Bundesnaturschutzgesetz zählen Quellbereiche zu den besonders geschützten Biotopen.

Laut Gutachten des Bielefelder Instituts HBICON, das ein Anwohner in Auftrag gegeben hat, verfügt das Quellwasser in biologischer Hinsicht über die Güteklasse I (unbelastet bis gering belastet), die beste von vier möglichen Gewässereinstufungen. „Die entnommene Probe im Bereich der Quelle/Bachzulauf Holtbeeke (Naturschutzgebiet Jammertal) weist sehr geringe Belastung durch organisch gelöste Substanzen auf“, heißt es in dem Prüfbericht.

Die Stedefreunder befürchten nun, wenn künftig das im Rückhaltebecken aufgefangene Wasser des Neubaugebietes in Lubbenbach und Holtbeke eingeleitet werde, könnte dem Naturschutzgebiet ein Schaden entstehen, etwa durch Reifenabrieb, Streusalz oder Ölreste.

Im Neubaugebiet an der Stedefreunder Straße/Im Obernholz sollen bis zu 75 Wohneinheiten entstehen.