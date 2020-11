„In den Familien liegen die Nerven blank“

Allerdings weiß die Sozialpädagogin auch, dass mögliche Gewalt gegen Kinder derzeit kaum nach außen dringen kann: „Denn den Kindern fehlen außerfamiliäre Kontaktpersonen.“

Dass es in Zeiten mangelnder Kontaktmöglichkeiten in vielen Familien alles andere als harmonisch zugeht, erfährt Weber aus den Gesprächen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Da die Lernförderung einen Schwerpunkt der Arbeit bildet, kommen die Kinder in die Räume des Kinderschutzbundes. Webers Eindruck: „In mancher Familie liegen die Nerven blank.“

Derzeit ist nur Einzelbetreuung mit Maske möglich, so dass die Kapazitäten am Münsterkirchplatz ausgereizt sind. Zu dem konstatierten Blankliegen der Nerven kommen bekannte Phänomene, die sich jetzt noch verstärkt haben. Viele Kinder könnten sich am Montag überhaupt nicht konzentrieren. Manche würden einschlafen. Die Sozialpädagogin führt dies auf einen hohen Medienkonsum am Wochenende zurück.

Helmut Beversdorff, Koordinator der „Nummer gegen Kummer“, bestätigt diese Beobachtung: „Es kommt vor, dass Kinder Filme schauen, die sie nicht verarbeiten können. Folgen sind schlechter Schlaf und Übermüdung.“

Die „Nummer gegen Kummer“ (Tel. 116111) ist ein deutschlandweites Sorgentelefon für Heranwachsende, bei dem zur Zeit sieben Ehrenamtliche aus dem Kreis Herford mitwirken. Der Bedarf nach Mitarbeitern ist groß, so dass Beversdorff auf weitere Unterstützung hofft. Aus allen Teilen der Republik können Anrufe auflaufen – was für die Gesprächsbedürftigen eine Chance bedeutet: „Alles bleibt anonym.“ Wie Heike Weber will auch er „nichts herbeireden, was nicht da ist“. Hinzu komme: „In Lockdown-Zeiten ist es für die Kinder schwerer, geschützt zu telefonieren.“

Was er in den anonymen Gesprächen, aber auch in Beobachtungen zum Beispiel beim Busfahren feststellt, ist: „Viele leiden unter der Isolation.“ Neulich habe er mitbekommen, wie sich zwei Jugendliche zum Trinken per Chat verabredet hätten.“ Ein anderes Phänomen derzeit seien die „Testanrufe“. Heike Weber nickt, sie weiß: „Wenn Jugendliche scheinbar aus Langeweile anrufen, kommt man beim weiteren Gespräch meist auf ernste Themen. Zum Beispiel Gewalterfahrungen oder Beziehungsprobleme.“ Auch hier gelte: „Die Themen sind nicht neu, aber sie haben sich verstärkt.“

Es fehlt der Ausgleich. Veronika Frenzel, die als Kinderpatin in Kontakt mit einer einzelnen Familie steht, bestätigt dies. Derzeit besteht nur die Möglichkeit, über Telefon oder Whatsapp zu kommunizieren.

Wie jetzt helfen? Alle drei appellieren an das Engagement der Gesellschaft. „Wir müssen Räume schaffen, in denen sich Kinder austoben können“, sagt Beversdorff. „Wie ist es zum Beispiel mit einfachen Dingen wie Seilspringen?“ Es gehe darum, Phantasie zu entwickeln, dass Menschen auf Distanz aktiv werden könnten.

Auch Heike Weber kommt erst einmal mit Tipps, die jede Familie beherzigen kann: „Gummistiefel anziehen und in den Wald gehen.“ Und wer in Lockdown-Zeiten Kontakt halten wolle, müsse nicht die ganze Zeit am Computer sitzen, sondern könne auch telefonieren. Ob sie mit dem Plädoyer die Familien erreicht, die unter der Isolation besonders leiden, weiß sie nicht. Weber hofft hier auf eine gesamtgesellschaftliche Solidarität: „Wer sieht, dass er anderen Menschen helfen kann, sollte sich engagieren. Zum Beispiel etwas mit Kindern anderer Familien unternehmen.“