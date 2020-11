Ob der Schriftsteller Henry Miller oder die Liedermacherin Joan Baez: Prominente Namen finden sich in dem Buch über eine Region, die Rosteck als unbezähmbar bezeichnet. Die schmalen Sandstrände neben dem berühmten Highway 101 eignen sich nicht zum Badetourismus, auch die Berge haben eine Landnahme großen Stils erfolgreich verhindert. Doch gerade in dieser Verweigerungshaltung der Natur, dem damit einhergehenden Eindruck von Urwüchsigkeit, besteht der Reiz.

Nur die ganz Harten kommen hier auf ihre Kosten. Zu ihnen zählt der Autor und Naturphilosoph Robinson Jeffers (1887-1962), der in Big Sur zwei monumentale Gebäude aus Granitfelsen errichtete. Während der Asket Jeffers so seinen Platz in der Welt fand, markierte die Gegend für den Hedonisten Jack Kerouac (1922-1969) eine weitere Etappe auf dem Weg nach unten. Der Autor, der mit „On the Road“ das Lebensgefühl einer rastlosen Generation widergespiegelt hat, hauste in einer feuchten Holzhütte ohne Toilette und fließend Wasser. Positives wiederum ist von Henry Miller (1891-1980) zu berichten, der in Europa Erfolge feierte, in den USA aber als vermeintlicher Pornograph gebrandmarkt war. In der Abgeschiedenheit von Big Sur fand er ab 1944 für 18 Jahre neue Ruhe für die Literatur.

Kenntnisreich erzählt Jens Rosteck aus den Biographien der Bewohner und versucht so, einen Eindruck von der besonderen Big-Sur-Atmosphäre, einer in sich geschlossenen Sehnsuchtswelt, zu vermitteln – was dem Autor auch gelingt. Wer in dem Buch liest, merkt, wie im Kopf Bilder entstehen – verbunden mit dem Bedürfnis, die beschriebenen Orte, Gebäude und Naturattraktionen sofort zu googeln. Die moderne Technik macht zumindest eine virtuelle Reise in Sekundenschnelle möglich.

Wenn das Buch eine Schwäche hat, dann dass der Autor in seinem Storytelling zu sehr auf Prominenz schielt, auf das Wirken der Menschen im 20. Jahrhundert. Dass dort in früherer Zeit auch Indianerstämme gelebt haben, wird vergleichsweise kurz abgehandelt. Gibt die Quellenlage nicht mehr her? Rosteck bleibt die Antwort auf diese Frage schuldig. Etwas mehr Historie hätte der Publikation gut getan. Dennoch: Ein kurzweiliges Lesevergnügen mit Film-, Literatur- und Musiktipps ist garantiert.

Jens Rosteck: „Big Sur. Geschichten einer unbezähmbaren Küste“. Mare-Verlag. 256 Seiten, 22 Euro