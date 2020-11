Auf der Ackerfläche in Stedefreund im Bereich Stedefreunder Straße/Donopweg/Am Jammertal sollen 60 bis 75 Wohneinheiten entstehen. Da es zu den Ursprungsplänen etliche Veränderungen gab, musste der Bauausschuss den Entwurf des Bebauungsplans erneut beschließen. Dies tat er mit Mehrheit durch die Stimmen von CDU, SPD und FDP. Die Grünen, Linke und Liste 2004 votierten dagegen.

Der Verein „Stede-Freunde“, ein Zusammenschluss von Anliegern, die dem Vorhaben kritisch gegenüberstehen, hatte im Vorfeld gefordert, eine Entscheidung zu vertagen, weil die Zeit, sich in die Planänderungen einzuarbeiten, zu gering gewesen sei. Diese Forderung erhob Burkhart Wolff (Die Linke) zu einem Antrag, der in der Sitzung allerdings abgelehnt worden ist.

Ebenfalls gescheitert sind die Grünen mit einem Zusatzantrag, wonach die Verwaltung mittelfristig dafür sorgen sollte, dass von Stedefreund aus der Busverkehr im Halb-Stundentakt fahren sollte. Kritisch sah Herbert Even (Die Grünen) zudem, dass die Energieversorgung dort auf Erdgas beruhen soll. Er schlug vor, dass die Verwaltung das Energiekonzept noch einmal überprüfen sollte. Auch dieser Vorschlag wurde mit Mehrheit abgelehnt.

Udo Freyberg (sachkundiger Bürger, SPD) machte deutlich, dass sich die Politik in Herford schon seit mehr als zehn Jahren mit einer Bebauung des Geländes beschäftige. „Für mich ist das eine Baulücke, die wir dort schließen“, erklärte Freyberg. Dagegen erklärte Herbert Even, seine Partei sei mit den Plänen alles andere als glücklich. Siedlungsschwerpunkte lägen in Elverdissen und Herringhausen und nicht in einem Randgebiet von Stedefreund.

Werner Seeger (CDU) erinnerte an die vielen Menschen, die in Herford einen Bauplatz suchten: „Wir müssen die Anlieger im Blick haben, aber auch an die denken, die sich unbedingt in Herford ansiedeln wollen, aber nichts finden.“

Deutliche Kritik übte Seeger angesichts einer Äußerung von Heinz-Günther Scheffer (Liste 2004), der Ausschuss würde einen Beschluss nur „abnicken“. „Wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt“, wies Seeger die Kritik zurück.

Die neuen Pläne werden ab dem 4. Januar für einen Monat offengelegt. Weiter gehen kann es auch mit der Planung zur Umgestaltung der Vlothoer Straße. Beigeordneter Dr. Peter Böhm machte gleich zu Beginn deutlich, dass die Abstimmung zur Errichtung eines Fuß- und Radweges nicht die geplante Fahrradstraße verhindere. Der alte Stadtrat hatte noch mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken festgelegt, dass ein Teilstück der Vlothoer Straße probeweise als Fahrradstraße ausgewiesen werden sollte.

Auf einer Fahrradstraße dürfen eigentlich nur Fahrräder fahren. Autos sind mit dem Hinweis „Anlieger frei“ dort auch zugelassen. Da die Umgestaltung zur Vlothoer Straße zunächst nur probeweise erfolgen soll, die Stadt aber die höchstmöglich Förderung für den Umbau erzielen möchte, wurde gestern zunächst die Errichtung eines Fuß- und Radweges beschlossen. Grüne, Linke und Liste 2004 haben sich ihrer Stimme enthalten.