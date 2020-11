Neue Regeln treffen die Großen

Es erschließe sich ihm nicht, warum in Geschäften bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Kunde pro zehn Quadratmeter eingelassen werden dürfe, in größeren Läden – bei Klingenthal sind es knapp 7000 Quadratmeter – lediglich ein Kunde pro 20 Quadratmeter.

Er kritisiert die von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossenen neuen Vorgaben massiv. Die Gefahr eines Kundengedränges bestehe allein schon deshalb nicht, weil die Frequenz spürbar zurückgegangen sei. „Der Textilhandel hat Umsatzeinbußen von 30 bis 50 Prozent zu verkraften“, sagt Keskin. Die Branche sei einer der größten Verlierer der Pandemiefolgen für die Wirtschaft. „Und wir bekommen keine finanzielle Hilfe wie die Gastronomie.“ Jeder Mitarbeiter trage eine Maske, überall stünden Desinfektionsspender. „Wir tun, was wir können, um unsere Kunden zu schützen.“

Durch die neuen Regeln bestehe die Gefahr, dass die Kunden noch mehr verunsichert würden und gleich ganz wegblieben. „Das Weihnachtsgeschäft ist extrem wichtig für uns, durch die neuen Regeln veröden die Innenstädte aber noch mehr. Gott sei dank haben wir viele treue Kunden.“

Für sie und alle anderen biete Klingenthal auch einen Lieferservice an. „Wer Bedenken hat, vorbeizukommen, kann telefonisch einen Termin für einen Besuch vereinbaren.“ Und anlässlich des Black Fridays gebe es an diesem Samstag 20 Prozent Rabatt.

Anders als die Textilbranche haben die Verbrauchermärkte weniger unter der Pandemie zu leiden. Der Marktkauf am Deichkamp stellt sich wegen der neuen Corona-Regeln aber ebenfalls auf Veränderungen ein. „Wir werden die Zahl der Einkaufswagen um 100 minimieren“, sagt Marktleiter Thorsten Take. Bei einer Fläche von 7000 Quadratmetern (inklusive der Mall) dürften dann noch maximal 330 Kunden gleichzeitig in den Markt. „Ich appelliere, dass möglichst nicht die ganze Familie zum Einkauf mitkommt, sondern hauptsächlich Einzelkunden.“

Die Kunden seien aber bereits gut organisiert. „Sie kommen seltener, kaufen aber mehr.“ Zur Zeit gebe es auch keine Hamsterkäufe. Das Geschäft vor Weihnachten macht ihm keinen Sorgen: „Die Leute werden vernünftig damit umgehen.“

Nicht betroffen von der neuen Regelung sind Geschäfte von der Größenordnung der Buchhandlung Otto. „Wir haben eine Fläche von 230 Quadratmetern. 20 Leute dürfen in den Laden“, sagt Buchhändler Matthias Brandtner.

Um Orientierung zu bieten, sieht der Kunde von außen eine Ampel. Ist die zulässige Zahl erreicht, wird die Ampel auf Rot geschaltet. Probleme gebe es bisher nicht, denn auch der Buchhandel bemerke, dass weniger Leute in die Stadt gehen.

Einen Ausgleich schaffe das Online-Angebot, bei dem Bücher über die Buchhandlung kostenlos geliefert werden. Das werde sehr gut angenommen.