Schnäppchenjäger bei Markt-Schließung in Herford

Edeka-Markt an der Ernstmeierstraße hatte am Samstag letztmalig geöffnet – ab Montag startet der Shuttleverkehr

Herford (WB) -

Zum letzten Mal hat der Edeka-Markt an der Ernstmeierstraße am Samstag seine Türen zum Einkauf geöffnet. „Alles muss raus! 50 Prozent Rabatt“ verkündete ein Plakat am Eingang. Schon vor 8 Uhr hatten sich die ersten Kunden mit Einkaufswagen vor dem Markt postiert.