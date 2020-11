Damit lehnt die Verwaltung ein Ansinnen unter anderem der Grünen ab. Diese hatten die Beschaffung solcher Geräte bereits im Frühjahr in die Diskussion gebracht und zuletzt erneuert, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen eine finanzielle Förderung in Aussicht gestellt hatte.

Die Stadt hält das jedoch nicht für notwendig. Gleichwohl sei die Lüftungssituation nicht überall optimal: „In einigen Sporthallen und Mensen besteht Nachbesserungsbedarf“, gesteht Baudezernent Dr. Peter Maria Böhm ein. Deshalb sei man bereits tätig geworden. „Kurzfristig konnten wir in einigen Hallen elektrische Fensterheber installieren. Auch veraltete Wärmelufterhitzer und Lüftungsanlagen sollen zum Teil gegen Deckenstrahlheizungen oder moderne Lüftungsanlagen ausgetauscht werden. Das wird allerdings noch Zeit in Anspruch nehmen“, kündigt er an.

Um nicht über dauernde Umwälzung der Luft infektiöse Partikel durch die Hallen zu wehen, würden zudem drei Hallen nicht oder nur eingeschränkt beheizt werden können. Dies betreffe die Einfachsporthalle an der Grundschule Landsberger Straße, die Einfachsporthalle an der Gesamtschule Friedenstal sowie die alte Zweifachsporthalle am Königin-Mathilde-Gymnasium.

Anlass der Diskussion über Lüftung an den Schulen sind die Corona-Schutzmaßnahmen : Für Schulen gilt die Vorgabe des Landes, im Unterricht alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten stoß- oder querzulüften. Das sei in den städtischen Schulen gut möglich, meint die Verwaltung: In Herford gibt es 18 Schulen und 19 Schulstandorte mit hunderten von Unterrichts-, Mehrzweck- und Differenzierungsräumen.

„Aktuell können alle Räume ausreichend belüftet werden“, teilt die Stadt mit. Sie hatte die Hausmeister angewiesen aufzulisten, ob es Klassen gebe, die sich nicht vorschriftsgemäß lüften ließen. Das sei nicht der Fall. „Wo ein solches Lüften nicht möglich ist, kommen mobile Lüftungsgeräte nach der Expertise des Umwelt-Bundesamts auch in Coronazeiten allenfalls als Ergänzung in Betracht“, meint die Verwaltung.

Generell führten Lüftungsgeräte aber weder verbrauchte Luft ab noch frische hinzu. Sie entfernten keine überschüssige Luftfeuchtigkeit und kein Co2. „Ferner sind sie wartungsintensiv, da der Filter regelmäßig ausgetauscht werden muss“, heißt es. Eine mobile Filteranlage kann bis zu 5000 Euro kosten.

Auf Antrag der Grünen wird sich der Schulausschuss mit dem Thema Coronaschutz in den Schulen in der Sitzung an diesem Montag beschäftigen.