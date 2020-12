Das „WoMoDinner“ ist in der ersten pandemiebedingten Schließungsphase entstanden und funktioniert nur mit eigenem Wohnmobil. Damit parken Avni Berishas Gäste – es sind ganz oft Stammgäste – auf dem riesigen Privatparkplatz an der Diskothek „X“. Und dann ist eigentlich alles wie im normalen Restaurant. In den gemütlichen Sitzecken der Camper studieren Anita Bloch und Frank Dorin aus Gütersloh die Karte, während sich Stefanie und Andreas Koch bereits Alster und Aperol Spritz kredenzen lassen.

Und dann verlassen auch schon Vorspeisenplatten und Carpaccio die gästeleeren Gasträume, während Koch Ilvija Isma auf offener Flamme die Gemüsepfannen schwenkt. Am besten gehen tatsächlich Filets und Steaks, nur am Wochenende – und nur dann findet das WoMoDinner statt – gibt es zudem frischen Fisch. „Manche bestellen Getränke, manche bringen Getränke mit – da sind wir ganz flexibel. Hauptsache, wir können überhaupt Gäste bewirten“, sagt Avni Berisha, der sich zwischendurch immer Zeit nimmt für einen Plausch und trotzdem immer zusieht, dass die Abläufe zügig vonstattengehen.

Sechs bis sieben Wohnmobile sind es in der Regel, meistens besetzt mit einem Haushalt, manchmal mit zweien. Da kommt schon einiges an logistischem Aufwand zusammen, schließlich muss Berisha, um die Wünsche seiner Gäste entgegen zu nehmen, zu jedem Wohnmobil hingehen und die Tür öffnen. Oder vorausahnen, wobei ihm seine Erfahrung und Routine hilft.

Aus Berishas Sicht kommt die Idee des „WoMoDinners“ so gut an, dass er es auch dann noch anbieten will, wenn wieder regulär geöffnet ist. Bis dahin können Camper freitags und samstags ab 17 Uhr vorbeikommen, am besten nach Voranmeldung.