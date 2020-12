Ein 34-jährige Fahrer aus Bünde war aus Richtung Bad Salzuflen kommend in Richtung Füllenbruch unterwegs und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge geriet er im Übergang von der vierspurigen B239 auf die zweispurige B61 über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke, überwand diese und rutschte an dieser entlang, bis er etwa 100 Meter weiter zum Stehen kam. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes hatte er das Fahrzeug bereits verlassen und wurde von der Polizei betreut.

Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und transportierte den Mann ins Klinikum. Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung des Verletzten, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Im Einsatz waren Rettungswagen, Notarzt und die hauptamtliche Wache.