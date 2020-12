Die Fenster sind zurück

Im September hatten Fachleute der Firmen Hein Derix aus Kevelaer und Oidtmann fünf Fenster der Südseite ausgebaut. Nach einer Dokumentation wurden die Fenster restauriert – wobei verblasste Farben nicht nachgemalt wurden.

In drei Zeitabschnitte lässt sich lauf Pfarrer Johannes Beer der Fensterbestand der Johanniskirche am Neuen Markt einteilen. Die ältesten Fenster stammen aus dem 14. Jahrhundert. Da sie besonders wertvoll sind, waren sie bereits mit Schutzglas versehen.

An zweiter Stelle zu nennen sind die Ornamentfenster des Glasrestaurators Fritz Geiges, der um 1900 in der Kirche gewirkt hat. Seine Arbeiten gehen auf mittelalterliche Vorbilder zurück. Der Kirchgänger könne daher noch heute das Raumgefühl des Mittelalters nachvollziehen, so Beer. Hinzu kommen die Fenster nach 1945 – im Zusammenhang mit den Kriegszerstörungen.

Diesmal waren die Geiges-Fenster an der Reihe. Diese wurden gereinigt und ausgebessert. In den Randbereichen gebe es zum Teil neue Stücke, sagt Glasmaler Michael Jansen. Zum einen handelt es sich um viereckige Formen, zum anderen um einzelne Elemente, die ins Maßwerk aufwendig eingesetzt und gesichert werden werden müssen.

Was vom Ablauf her einfach zu sein scheint, basiert in der Umsetzung jedoch auf sehr viel Expertenwissen. Michael Jansen spricht über Lötpunkte, Randblei und Messingumrahmungen. Und Pfarrer Beer nickt. Er sei zwar handwerklich nicht unbegabt, sagt aber: „Ich habe größten Respekt.“