„50 Jahre Musikschule“ ist das Heft betitelt. Erschienen ist es in einer Auflage von 1000 Exemplaren, von denen etwa 200 in der nächsten Woche verschickt werden. „Wer will, kann sich die Chronik in der Musikschule abholen“, sagt Thomas Steingrube – in Personalunion Leiter der Einrichtung und Onkel von Joris.

Ein Heft zum runden Geburtstag – dass in diesem Jahr nicht mehr drin war, ist eine Folge von Corona. So liefen die Vorbereitungen für den geplanten Festakt im Stadttheater bereits. Auch das Musical, in dem die Geschichte der Musikschule in launiger Form abgehandelt werden sollte, war bereits weit gediehen. „Wir hätten das alles gerne gemacht“, erklärt Steingrube, der Ende Februar in den Ruhestand geht. Immerhin habe es im Sommer eine Ersatzveranstaltung gegeben. So war die Musikschule maßgeblich am Zustandekommen eines dezentralen Musikspektakels in der Innenstadt beteiligt.

In der Broschüre machen die obligatorischen Grußworte einen großen Teil aus. Thomas Steingrube empfindet den damit verbundenen Blick von außen als angemessen. Die Alternative sei eine Selbstdarstellung gewesen: „Dafür haben wir aber unsere Konzerte.“

Unter den Grußwortschreibern ist auch Reinhard Kleinfeld, der langjährige Leiter der Musikschule. Auf zwei Seiten lässt er Eckpunkte der Entwicklung Revue passieren. Überhaupt die Chronologie: Diese sei schon sehr eindrucksvoll, meint Grafikdesigner Bastian Gerling, der die Broschüre gestaltet hat.

Zahlreiche Stationen umfasst die 1969 mit einem Ratsbeschluss beginnende Chronologie. 2004 erfolgte der Umzug in das neue Gebäude an der Goebenstraße. Was als Herforder Projekt begann, wurde im Laufe der Jahre erweitert. Enger und Spenge gehörten zeitweilig dazu, wurden aber 1987 eigenständig. Weiterhin mit dabei ist Hiddenhausen. Eine wichtige Rolle spielt die Anton-Hettich-Stiftung.

Dies sind nur einige Punkte – und wie es sich für eine Bildungseinrichtung gehört, äußern sich auch ehemalige Schüler, die ihren musikalischen Weg fortgesetzt haben. Der bekannteste Ehemalige ist der aus Vlotho stammende Liedermacher Joris. Damals offenbar noch in englischer Sprache unterwegs, spielte er Schlagzeug in der Band „Noise of Irony“. Dort habe er erfahren, was Musik mit einem alles so mache, schreibt Joris. Was er als Jugendlicher noch nicht ahnte: Musik macht nicht nur glücklich, sondern unter Umständen auch berühmt.