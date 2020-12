Heinz Spremberg liefert die Vorlage – Bruno Obens lässt sie vergrößern und in Herford aufhängen

Herford (WB). -

„Hau rein, is‘ Tango“ heißt es in einem Lied von Udo Lindenberg. Ein Freund des heißblütigen Tanzes ist der Sozialdemokrat Bruno Obens. Er setzt sich dafür ein, dass an der Ecke Bäckerstraße/Waisenhausstraße in Herford eine großformatige Stoffplane mit einer Tangoszene aufgehängt wird.