Mit Ingwer und Knoblauch gegen das Virus

Der Herforder Rüdiger Christensen lebt seit 2016 in Ecuador und berichtet, wie das Land mit Corona umgeht

Herford -

Während in Deutschland die Corona-Zahlen stetig steigen und aufgeregt über eine Verschärfung des Lockdown light diskutiert wird, lohnt sich ein Blick in andere Regionen der Welt. Rüdiger Christensen, der 40 Jahre im Ordnungsamt der Stadt Herford tätig war, lebt seit 2016 in Ecuador – der Heimat seiner Frau. Welche Folgen das Virus dort für den Alltag der Menschen hat, schildert er dem HERFORDER KREISBLATT.