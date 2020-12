Nach Gewerkschaftsangaben gingen 140 Beschäftigte zwei Stunden eher nach Hause. Derweil sorgt laut IG Metall eine von der Sulo UT-Geschäftsführung autorisierte Pressemitteilung für Ärger in der Belegschaft.

Dazu Eckhard Linnenbrügger, Betriebsratsvorsitzender im Sulo-Werk: „In der Mitteilung spricht ein Autor über nicht nennenswerte Entgelterhöhungen in der Fläche der Metall und Elektroindustrie und dass das sehr verantwortlich sei. Was der Verfasser verschweigt, ist, dass die 3,8 Millionen Beschäftigten in der bundesdeutschen Metall- und Elektroindustrie in 2020 auch etliche Entgeltleistungen erhalten haben, die es bei Sulo UT gar nicht gibt.“ Als Beispiel nennt er über einen jedes Jahr wiederkehrenden Tarifvertrag, dem sogenannten TV T-Zug und dem TV Solidar. Hierüber erhielten die Beschäftigten bereits im Juli zusätzlich bis zu 2000 Euro. Das entspricht mehr als drei Prozent eines Jahresverdienstes.“