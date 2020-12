So etwas in der Art sei ja auch geplant gewesen, als die Vollendung des neuen Wilhelmsplatzes in pandemiefreier Zeit für den Sommer 2020 ins Auge gefasst worden war. Doch jetzt ist er nun einmal pünktlich zum zweiten großen Lockdown des Jahres fertig geworden und das Frühstück muss wieder in den Sommer verschoben werden - den Sommer 2021.

Allerdings denken Bauplaner wie Dezernent Dr. Peter Böhm oder Bauausschuss-Vorsitzender Werner Seeger (CDU) ohnehin in Jahren, wenn sie solch ein Projekt angehen. Den Protest um 14 gefällte Bäume - sie wurden durch 44 neue Bäume ersetzt, klimaresistente Stadt-Linden, Schnurbäume und eine mongolische Linde am Widukind-Denkmal - haben sie ebenso durchgestanden wie den Streit um die richtigen Gehplattenfarbe. Ja, Baupolitiker in Herford müssen nicht nur wissen, dass es einen 1,7 Millionen Euro hohen Zuschuss von Bund und Land zu den 2,4 Millionen Euro hohen Gesamtkosten der Platz-Neugestaltung gibt (ohne Wege, Brücke, Parkplatz, die noch mal zusammen 2,5 Millionen Euro kosten). Sie müssen ebenfalls wissen, dass der Schotter auf den Gehwegen Stiefmütterchenkies heißt und dass die Deckschicht auf den asphaltierten Flächen nachkoloriert wurde. Denn das ist längst nicht so „schweineteuer“ wie der Einsatz gefärbter Pflastersteine.

Unter den Rasengittersteinen vor Herzog Widukind wurde ein Regenrückhaltebecken eingebaut - darum muss die Fläche befahrbar bleiben. Doch der Blick des Bürgermeisters schweift schon wieder weiter. Hinaus zu Marta und Münster, die bald eine neue Verbindung bekommen sollen.