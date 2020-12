Von der Schulstraße aus waren vier dieser Parolen zu lesen. „Masken runter!“ stand auf einer Seite des Durchgangs zum Schulhof, „seid frei“ auf der anderen. Auf die freie Wandfläche zur Mensa hin riefen die Täter auf: „Gehorcht nicht!“ Unter dem langgezogenen Dachfirst der Mensa stand: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Eine fünfte Botschaft befand sich auf dem Innenhof, an der Wand vor dem Mensa-Eingang: „Corona ist eine Lüge.“

Auf Facebook ist über die Schmierattacke bereits am Sonntag informiert worden. Als der Hausmeister den Sachschaden am Montagmorgen entdeckte, verständigte er die Polizei, den städtischen Immobilienservice und die Stadt selbst. Schulleiterin Stefanie Augustin: „Wir gehen wie bei einem normalen Sachschaden vor. Da sich der Täter kaum von alleine melden wird, haben wir Strafanzeige erstattet.“ Augustin sei sehr froh, dass die städtische Immobiliengesellschaft die Parolen so schnell entfernen ließ: „Die Fassade unserer Grundschule soll nicht als Projektionsfläche für solche falschen Behauptungen dienen.“

In den ersten Stunden des Tages hätten Lehrer die Schmierereien altersgerecht in ihren Klassen thematisiert. Augustin, die Schulpflegschaftsvorsitzende, Lehrer und Eltern seien von dem Farbanschlag überrascht: „Wir haben keine Coronagegner an der Grundschule Elverdissen. Auch das Tragen der Schutzmasken ist hier von niemandem in Frage gestellt worden.“

Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus und hat die Ermittlungen einem Fachkommissariat übergeben. Sie bittet Zeugen, die am Wochenende an der Schulstraße irgendetwas Verdächtiges beobachtet haben, sich umgehend zu melden.

Größere politische Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung hatte es in Herford im Mai und Juni dieses Jahres gegeben. Organisator Axel Michaelis aus Spenge distanzierte sich dabei von rechtsextremen Teilnehmern, konnte deren Mitwirken und die Verbreitung von Verschwörungstheorien aber nicht verhindern. Vor einigen Wochen wurde an Schulen vor der Verbreitung von Flugblättern durch Corona-Leugnern und „Querdenkern“ auf Schulwegen gewarnt, doch in Herford tauchte keines dieser Flugblätter auf.

Der Herforder Maler- und Lackierermeister Frank Gizinski pflegt einen sehr pragmatischen Umgang mit solchen Parolen und anderen Schmierereien. Er grundiert die betroffenen Flächen zunächst, dann streicht er sie ein- oder zweimal über: „Es ist wichtig, dass solche Graffiti schnell verschwinden.“