Vor allem aus einem Fahrstuhlschacht schossen am Samstag immer wieder neue Flammen empor. Kreisbrandmeister Bernd Kröger: „Plötzlich hatten wir es mit einem zweiten, ausgewachsenen Großbrand zu tun, zu dem erneut alle verfügbaren Kräfte ausrücken mussten.“ Die Lagerhalle sei keineswegs so leer gewesen wie zunächst angenommen worden sei. Die dort eingelagerten Möbel hätten wie Zunder gebrannt und bargen später immer wieder schwer zu entdeckende Glutnester. Kröger: „Die Brandermittler nehmen ihre Arbeit erst auf, wenn die Ruine kalt ist und risikolos betreten werden kann.“

Inwieweit die dort ansässige Inter Handels GmbH ihre Arbeit fortsetzen kann, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen. Das Unternehmen wirbt auf seiner Homepage mit einem 15.000 Quadratmeter umfassenden Zentrallager mit mehr als tausend Möbeln. Nahezu die gleiche Sortimentsbreite biete es im Onlineshop an. Mit dieser „riesigen Bandbreite“ an Badezimmer-, Büro-, Esszimmer-, Küchen-, Kinderzimmer-, Schlafzimmer- und Wohnzimmermöbeln biete die Firma zahllose Ideen für Wohnen und Einrichten.

Vom Ergebnis der Brandermittlung wird auch die Reaktion der Gebäudeversicherung abhängen. Zur möglichen Brandursache möchten sich weder Bernd Kröger noch Polizeisprecher Uwe Maser äußern, bevor nicht hieb- und stichfeste Untersuchungsergebnisse vorliegen. Maser: „Die Ermittler sind dran und arbeiten unter Hochdruck.“