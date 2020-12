Dies sei innerhalb des Verbandes der Kommunalen Betriebe in Nordrhein-Westfalen abgestimmt worden und werde auch bei anderen Kommunen in NRW so gehandhabt, teilt die SWK mit.

Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Sonderregelungen gibt es jedoch im Zusammenhang mit den anstehenden Feiertagen: Am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Sylvester) sowie am 2. Januar ist der Wertstoffhof der SWK geschlossen.

Die regulären Öffnungszeiten gelten im neuen Jahr wieder ab dem 4. Januar. Weiter einzuhalten sind natürlich die bei der SWK bereits seit Wochen geltenden Corona-Regelungen.