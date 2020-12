Die bis zum 30. September mit den Krankenkassen vereinbarten Ausgleichszahlungen sind ausgesetzt und noch nicht wieder aufgenommen worden. Klinikums-Geschäftsführer teilte dem Verwaltungsrat mit, dass es auch keine weitere Pauschalentschädigung geben werde. Statt dessen würden künftig nur noch 90 Prozent der bisher bewilligten Summen ausgezahlt und auch die hingen von neuen Kriterien ab. So würde die Entschädigung unter anderem nach der Gesamtauslastung der Intensivstationen in einem Kreis bemessen - also neben der des Klinikums auch jener des Mathilden Hospitals und des Lukas-Krankenhauses. Nach welchem Schlüssel dann entschädigt werde, stehe noch nicht fest.

Klargestellt hätten die Krankenkassen aber schon einmal, dass sie nur noch den Zeitraum vom 18. November an entschädigen werden. Die zwischen dem 1. Oktober und 17. November frei gehaltenen Betten müssen sich die Krankenhäuser also selbst ans Bein binden. Wegen der in diesen Wochen einigermaßen entspannten Situation sei das jedoch verkraftbar, stellte Hutmacher auf Nachfrage fest. Schwieriger stelle sich die Situation im November dar. Im Vorjahreszeitraum habe das Klinikum 450 Patienten mehr behandelt, die Zahl terminierter Operationen sei in diesem Spätherbst um 25 Prozent reduziert worden.

Die zweite Infektionswelle habe inzwischen zu einer Rekordbelegung mit 38 Covid-19-Patienten geführt. Darunter würden sich viele Menschen aus dem benachbarten Bad Salzuflen befinden, für die das Klinikum Herford schneller zu erreichen sei als jenes in Detmold. Neun Patienten würden auf der Intensivstation liegen, sieben müssten beatmet werden.

Die Auswahl der Projekte, die aus Mitteln des 5,8 Millionen Euro hohen Sonderinvestitions-Zuschusses finanziert werden sollen, sei so gut wie abgeschlossen. Höhere Teilbeträge würden in die IT-Infrastruktur und und in die Kältetechnik investiert. Die künftige Schwerpunkt-Aufteilung im Verbund-Krankenhaus mit Bünde werde in einer Arbeitsgruppe beraten.