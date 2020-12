Der Zeuge hatte beobachtet, wie sich der Dieb gegen 21.20 Uhr Ware in seine Jackentasche steckte und daraufhin einen Mitarbeiter des Warenhauses an der Werrestraße informiert. Dieser sprach den Beschuldigten auf den Sachverhalt an.

Der 39-jährige Herforder gestand die Tat und übergab vier Parfumflaschen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten wenig später fest, dass der Mann eine weitere Parfumflasche aus der Auslage des Marktes in seiner Jacke versteckte.

Der 39-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten. Zusätzlich erhielt er ein dreimonatiges Hausverbot.