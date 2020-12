Herford -

Die Schmiererein mutmaßlicher Corona-Leugner in Elverdissen gehen weiter. Gleich drei Gebäude sind am Dienstagabend oder in den Nachstunden am Mittwoch mit unmissverständlichen Parolen wie „Heil Merkel“ verunstaltet worden. Erst am Montag waren Schmierereien an der Grundschule Elverdissen entdeckt worden