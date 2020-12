Anruf vom Aufklärungsbataillon

Sie wird derzeit mit 19 Kameraden im Herforder Kreishaus eingesetzt. In zwei Einsatzcluster auf zwei verschiedene Gebäuden verteilt und in zwei Schichten pro Tag helfen die Soldaten im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes, infizierte Menschen im Kreis Herford zu informieren und deren Kontakte zu ermitteln. Fregattenkapitän Willi Morschhäuser leitet das Kreisverbindungskommando, das den Kontakt zwischen Kreis und Bundeswehr hergestellt hat: „Die Aufteilung der Soldaten auf verschiedene Gebäude und Einsatzzeiten dient der eigenen Sicherheit. Sollte ein Cluster wegen einer Infektion ausfallen, blieben drei weitere einsatzfähig.“

Die Armee hat Krisenstabsleiter Markus Altenhöner am 21. Oktober um 10.47 Uhr ins Kreishaus bestellt. Morschhäuser: „Zu diesem Zeitpunkt traf der Anruf bei uns ein.“ Anlass waren die ständig steigenden Inzidenzwerte. Altenhöner: „Wir hatten uns gesorgt, was passiert, wenn der Wert auf mehr als 35 steigt. Plötzlich lagen wir über 50, dann über 100.“ Als der Kreis Herford mit einem Inzidenzwert von 235 vorübergehend eine ostwestfälische Spitzenposition übernahm, hätten die eigenen Mitarbeiter nicht mehr ausgereicht, um alle Kontakte infizierter Bürger nachverfolgen zu können: „Wir brauchten Hilfe.“

Als Vorauskommando traf Oberleutnant Deniz Ulas am 23. Oktober im Kreishaus ein. Es folgten Einweisungen durch einen Gesundheitswissenschaftler und eine Medizinerin des Gesundheitsamtes. Der erste Einsatztag fiel auf den 26. Oktober. Seitdem hat Krisenstabsleiter Altenhöner den Amtshilfeeinsatz zweimal verlängert. Zunächst bestand das Kontingent aus zehn Soldaten. Die inzwischen auf 19 Soldaten und eine Soldatin aufgestockte Truppe bleibt vorerst bis zum 8. Januar im Einsatz. Oberleutnant Ulas: „Zwei von uns sprechen Türkisch, einer Russisch und eine Arabisch.“

Die Arabisch sprechende Obermaat Rim Sakali sitzt mit Kopfhörern vor einem Bildschirm im denkmalgeschützten Gebäude gegenüber des Kreishauses. Wie ihre Kameraden an den vier weiteren Bildschirmen im Raum geht sie die Fragen des Robert-Koch-Institutes mit dem angerufenen Bürger durch: Wann hatte er Kontakt zu anderen Menschen? Dauerte er länger als 15 Minuten? Trugen sie einen Mund- und Nasenschutz? Fand der Kontakt in einem geschlossenen Raum oder draußen statt? Rim Sakali: „Die meisten Menschen am Telefon sind freundlich, manche sogar erleichtert, etwas von uns zu hören. Viele danken ausdrücklich dafür, dass wir sie auch an Samstagen und Sonntagen und auch nach 18 Uhr anrufen.“

Mit der telefonischen Diagnose breche die Angst am anderen Ende der Leitung aus. In einem Fall habe ein Kamerad zwei Stunden lang mit einem apathisch, zerstreut reagierenden Bürger telefonieren müssen. Oberleutnant Ulas: „Diese Zeit nehmen wir uns auch.“ Wut, Widerstand, Aggression seien die Ausnahme, „einzelne Ausreißer“, sagt Ulas. In so einem Falle übermittele man sachlich die Information und überlasse alles weitere speziell geschulten Mitarbeitern des Gesundheitsamtes: „Wir schicken niemanden in Quarantäne.“ Nur in ganz besonders schlimmen Fällen werde das Ordnungsamt hinzugezogen.

Mitunter seien schwierige Fälle darunter. Ein infizierter Sohn befindet sich im Haus seiner Eltern, als der Soldat ihn erreicht. Er zeigt Symptome. Der Vater hat ein Herzleiden, die Mutter ist an Krebs erkrankt, beide zählen also zur Risikogruppe. Darf der Sohn noch zurück an seinen Wohnort fahren oder muss er unverzüglich dort die Quarantäne aufsuchen, wo er informiert worden ist?

Oberleutnant Ulas: „So einen Fall reichen wir ans Gesundheitsamt weiter, das entscheiden wir nicht mehr.“ Bisher seien so gut wie alle Infizierten und ihre Kontakte binnen 48 Stunden informiert worden. Nur einmal, auf dem absoluten Höhepunkt der Inzidenzwerte, habe es 72 Stunden gedauert: „Die Eindämmung funktioniert.“

Krisenstabsleiter Markus Altenhöner ist von der militärischen Hilfe begeistert: „Die Soldaten sind Kollegen, so wie alle hier im Haus. Die Tarnuniform spielt im Alltag keine Rolle.“ Fregattenkapitän Willi Morschhäuser und Hauptmann Ben Siegmund vom Kreisverbindungskommando reichen das Lob zurück: „Unterkunft, Verpflegung, die IT- und Schutzausrüstung – alles stand den Soldaten von Anfang an zur Verfügung. Und falls etwas fehlte, wurde es erstaunlich schnell herbeigeschafft.“