Mit Karl May die Welt verbessern

Als Karl May noch lebte, war er für viele seiner jungen Leser eine Art Übervater. Ihm schütteten sie in Briefen ihr Herz aus, ihn verteidigten sie vor Angriffen seiner Kritiker. An eine neue Karl-May-Begeisterung der Jugend glaubt der Paderborner Literaturwissenschaftler Professor Hartmut Vollmer, der sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Autor beschäftigt.

Im Karl-May-Verlag ist soeben der zweite Band eines Briefwechsels erschienen, den Vollmer und Kollegen herausgegeben haben. Im Titel ist von Mays „Kindern“ die Rede – was rein biologisch nicht zutrifft, denn der berühmte Erzähler hatte keine Nachkommen. Vielmehr handelte es sich bei den Schreibenden um fünf auserwählte Fans, die beim Ehepaar May eine Orientierung suchten, die der Autorität von Eltern glich. Und Klara und Karl May geizten ihrerseits nicht mit Ratschlägen – auch nicht, wenn es um komplizierte Liebesverwirrungen ihrer geistigen Zöglinge ging.

Den Zeitraum von 1896 bis 1912 umfassen die Briefe, deren Inhalt sich zum Teil liest wie eine filmreife Abenteuergeschichte. An erster Stelle sind hier die Episoden zu nennen, die sich um den Indianer Brant Sero drehen. Mit einer Wild-West-Show verdiente er in Europa sein Geld, der Verleger Rudolf Lebius hatte ihn zudem engagiert, um in Vorträgen die Indianer-Glaubwürdigkeit Karl Mays in Zweifel zu ziehen.

Seine „Kinder“ wiederum nahmen ihn gegen alle Hochstaplervorwürfe in Schutz, gingen dabei sogar geradezu detektivisch vor. So quartierte sich die May-Verehrerin Lu Fritsch unter falschem Namen in der Pension ein, in der auch Brant Sero untergebracht war, und erstattete dem Ehepaar May regelmäßig Bericht.

Dass der Autor als Old Shatterhand im Wilden Westen tatsächlich gegen Ganoven kämpfte, glaubte allerdings auch Lu Fritsch nicht. Für die fortgeschrittenen „Kinder“ stand Karl May für eine bessere Welt, für ein zukünftiges Reich der Edelmenschen.

Und an dieser Stelle wird es für Hartmut Vollmer besonders interessant. Der 63-Jährige, der vom Studium bis zur Habilitation an der Paderborner Universität gewirkt hat und heute in Lüneburg unterrichtet, begeistert sich vor allem für das Spätwerk des Autors. „Im Reiche des Silbernen Löwen“ zählt zu den Arbeiten, in denen May zu seiner eigenen Selbststilisierung auf Distanz geht. Weg vom realen Helden mit der Schmetterhand hin zum rein literarischen Ich-Erzähler und zu einer symbolischen Sicht der Dinge.

Die Briefeschreiber träumten mit ihrem Helden von einem gemeinsamen Bündnis für eine bessere Welt ohne religiöse und nationale Schranken. Diese Utopie samt Pazifismus und Toleranz weist laut Vollmer auch heute noch in die Zukunft. Karl May sei nach wie vor aktuell. Es lohne sich, ihn immer wieder neu zu entdecken.

Zudem handle es sich bei ihm um den Repräsentanten einer „äußerst phantasiemächtigen Literatur“. In dieser Fabulierkunst sieht Vollmer einen weiteren Grund für eine mögliche neue Karl-May-Rezeption der Jugend. Um junge Leser zu erreichen, plant der Paderborner die Herausgabe einer Anthologie mit Texten für Einsteiger. Diese sollen didaktisch so aufbereitet sein, dass sie auch für den Schulunterricht genutzt werden können.

Dass die akademische Welt über das Karl-May-Engagement die Nase rümpft, glaubt der Literaturwissenschaftler nicht: „Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan.“ Einen großen Anteil daran hat die Karl-May-Gesellschaft, deren stellvertretender Vorsitzender Hartmut Vollmer ist. Auch sie hat zunehmend die Jugend im Blick – bei Karl May ist kein Ende abzusehen.

Karl May: Briefwechsel mit seinen Kindern. Karl-May-Verlag. Band I und II, jeweils 25 Euro.